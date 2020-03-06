В спортивной школе в Химках произошел пожар

Пожар начался в школе бокса на улице Репина в подмосковных Химках. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил РЕН ТВ.

Телеканал также опубликовал видеозапись произошедшего.

Площадь возгорания составляет 1,5 тыс. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«На улице Репина, дом 6 возник пожар в кирпичном здании на втором этаже. Площадь — 1,5 тыс. кв. м», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается также, что часть здания обрушилась. К настоящему моменту пожар локализован, пишет агентство городских новостей «Москва».

Информации о пострадавших нет. На место происшествия прибыли пожарные.

В декабре сообщалось, что в Химках произошел пожар на 14-м этаже многоквартирного дома, в результате которого погиб мужчина. По данным МЧС, тушение пожара было сильно затруднено захламленностью квартиры. Предметы быта и одежду жильцы приносили с ближайшей мусорной площадки.