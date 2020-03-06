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Отель загорелся в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Отель «Неаполь» загорелся в Вознесенском переулке в центре Москвы. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что возгорание произошло в подвале здания. Из отеля были эвакуированы несколько десятков человек.

Согласно последним данным, пожарным удалось локализовать возгорание. Данных о причине возникновения пожара и пострадавших пока нет, уточняет «Газета.ру».

7 февраля сообщалось, что житель Москвы поджег машину соседей из-за замечания.

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