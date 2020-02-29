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МЧС сообщило о локализации пожара на складе овощебазы в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе овощебазы в Подмосковье. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 08:49 мск объявлена локализация пожара на площади 7,2 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС слова представителя МЧС. Тушение огня продолжается. К нему привлечены более 80 человек.

Пожар начался на складе овощной базы в Наро-Фоминском районе Подмосковья (49-й км Киевского шоссе) в 6:51 мск. Склад находится в деревне Софьино.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

26 февраля в подмосковном поселке Новый городского округа Красногорск загорелись склады на площади 4 тыс. кв. м.

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