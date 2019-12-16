Мужчина погиб при пожаре в захламленной квартире в Подмосковье

В Московской области проводится проверка по факту пожара в многоквартирном доме, в результате которого погиб мужчина. Ликвидация возгорания была затруднена сильной захламленностью помещения.

Пожар произошел на 14-м этаже многоквартирного дома в Химках. Из подъезда эвакуировали 16 человек. По данным аварийно-спасательной службы, в горящей квартире находились два человека. Мужчина и женщина кричали о помощи из окон. Пожарные поднялись к квартире в люльке и эвакуировали женщину. К тому моменту мужчина ушел вглубь квартиры и задохнулся, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Пламя охватило приквартирный холл, а также прихожую. По данным МЧС, тушение пожара было сильно затруднено захламленностью квартиры. Предметы быта и одежду жильцы приносили с ближайшей мусорной площадки.

16 декабря в Орске (Оренбургская область) в результате пожара в многоквартирном доме погибли 12-летняя девочка и ее 22-летний брат. Они проживали в коммунальной квартире с 60-летней бабушкой. Пожар произошел по вине их соседа. По данным правоохранительных органов, в момент ЧП он курил и уснул.