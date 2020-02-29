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Открытое горение на складе овощной базы в Подмосковье ликвидировано

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Фото: МЧС РФ/50.mchs.gov.ru
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Открытое горение на складе овощной базы в Наро-Фоминском городском округе в Московской области ликвидировано, сообщили 29 февраля в пресс-службе МЧС России.

«В 09.57 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

В 08.49 мск пожар локализовали на площади 7,2 тыс. кв.м.

Информации о пострадавших и погибших на данный момент не поступало.

Пожар начался на складе овощебазы в Наро-Фоминском районе Подмосковья (49-й км Киевского шоссе) в 6:51 мск 29 февраля. Склад расположен в деревне Софьино.

В Главном управлении МЧС по Московской области отметили, что на момент прибытия первого пожарного подразделения внутри склада наблюдалось сильное задымление. В ликвидации возгорания задействованы 72 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 49 человек и 14 единиц техники.

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