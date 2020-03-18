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Женщину и двух котов спасли при пожаре в многоэтажке в Ленобласти

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В городе Кудрово Ленинградской области при пожаре в квартире в жилом доме спасли женщину и двух котов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в пожарную часть 17 марта в 21:02. Горела квартира в доме № 11 на Европейском проспекте. По словам очевидцев, которые приводит телеканал «78», спасатели эвакуировали из горящей квартиры женщину и двух ее кошек. Пострадавшая в сознании была передана медикам.

Площадь пожара составила 5 кв. м. В тушении были задействованы восемь пожарных из отделений № 149 и 150 на двух пожарных расчетах.

В МЧС отмечают, что проезд к дому был затруднен припаркованными автомобилями.

17 марта сообщалось, что в Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре. Согласно информации СУ СК РФ по региону, инцидент случился в ночь на пятницу, 13 марта. При ликвидации пожара из дома также был эвакуирован 73-летний мужчина.

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