Двое осужденных погибли при пожаре в Волгоградской области

Два человека погибли в результате пожара в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ) в Волгоградской области. По факту возгорания проводится проверка.

Инцидент произошел в учреждении на территории Урюпинского района. В ЛИУ № 23, где отбывают наказание лица с тяжелыми заболеваниями, в комнате хранения личных вещей произошло возгорание. Площадь пожара составила около 6 кв. м, в помещениях произошло задымление.

Всех осужденных эвакуировали в изолированный участок медико-санитарной части. Состояние двух больных резко ухудшилось. Мужчины 64 и 66 лет скончались, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Пожар был ликвидирован в течение шести минут. По факту возгорания проводится проверка, действиям сотрудников ЛИУ дадут правовую оценку.