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Три человека погибли при пожаре в Башкортостане

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Две женщины и мужчина погибли в результате пожара в Башкортостане. МЧС устанавливает причину возгорания.

Сообщение о пожаре поступило из поселка Айсуак в Куюргазинском районе. Помещение горело на втором этаже кирпичного дома. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Ликвидировать горение удалось менее чем за час.

После тушения пожарные обнаружили тела трех человек. Возраст погибших и причины их смерти пока не установлены, пишет «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что при пожаре в поселке под Иркутском погибли пять человек, в том числе трое детей. По данным МЧС, огонь охватил дощатый дом площадью 144 кв. м. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание проводки.

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