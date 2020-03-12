Проверку организовали по факту гибели женщины на пожаре в Псковской области

В Плюсском районе Псковской области при пожаре в частном доме погиб человек. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе регионального СУ СКР, 10 марта произошло возгорание частного дома в деревне Заянье. По предварительным данным, жертвой пожара стала 71-летняя владелица жилища.

Основной версией возникновения огня называют короткое замыкание. Однако в СК отмечают, что также не исключены и другие версии.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 12 марта сообщалось, что при пожаре в поселке под Иркутском погибли пять человек, в том числе трое детей. По данным МЧС, огонь охватил дощатый дом площадью 144 кв. м. По предварительной версии, причиной горения стало короткое замыкание проводки.