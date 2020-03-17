Прямой эфир

Возбуждено дело после гибели двух человек на пожаре в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту пожара в частном доме на 9 просеке в Кировском районе Самары, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Согласно информации СУ СК РФ по региону, инцидент случился в ночь на пятницу, 13 марта.

В 4:16 на месте пожара обнаружено тело человека. В 6:19 нашли еще одно тело. При ликвидации пожара из дома был эвакуирован 73-летний мужчина. Погибли женщина и ее внучка, пишет НИА «Самара».

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). И для определения причины возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре
Появилось видео пожара в гольф-клубе Moscow Country Club в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020