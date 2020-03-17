Возбуждено дело после гибели двух человек на пожаре в Самаре

По факту пожара в частном доме на 9 просеке в Кировском районе Самары, где погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Согласно информации СУ СК РФ по региону, инцидент случился в ночь на пятницу, 13 марта.

В 4:16 на месте пожара обнаружено тело человека. В 6:19 нашли еще одно тело. При ликвидации пожара из дома был эвакуирован 73-летний мужчина. Погибли женщина и ее внучка, пишет НИА «Самара».

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). И для определения причины возгорания назначена пожаро-техническая экспертиза.