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Пенсионерка пострадала при пожаре в дачном доме в Псковской области

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В Великолукском районе Псковской области при пожаре в дачном доме пострадала 78-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар возник утром 16 марта в одном из домов в садоводческом товариществе. В результате произошедшего хозяйка дома получила отравление продуктами горения легкой степени. От госпитализации женщина отказалась, пишет Псковское агентство информации.

Причиной возникновения огня называют нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печи.

По данным МЧС, в этот же день сгорел жилой дом в деревне Плодопитомник. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших в результате происшествия нет.

16 марта стало известно, что семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в поселке Усть-Уда Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Отмечается, что дети на момент приезда сотрудников МЧС были еще живы, они отравились угарным газом.

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