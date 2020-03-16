Трое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

Семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами пожара в поселке Усть-Уда Иркутской области,

Gожар произошел в двухквартирном жилом доме на улице Орджоникидзе. Горела веранда одной из квартир.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела молодого человека 1998 года рождения, а также 23-летней и 27-летней девушек.

Отмечается, что дети на момент приезда сотрудников МЧС были еще живы, они отравились угарным газом. Пожарные оказали им неотложную помощь, до приезда скорой проводилась сердечно-легочная реанимация.

Дети были доставлены в Усть-Удинскую центральную районную больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончались.