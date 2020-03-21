Пожар охватил 60 тыс. кв. м склада в Дмитрове

В подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар на складе алюминиевого завода. Об этом в субботу, 21 марта, «Известиям» сообщили в экстренных службах.

Площадь возгорания, по последним данным регионального главка МЧС, составляет 60 тыс. кв. м. Огонь охватил уже 80% здания, его кровля обрушилась.

По предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.

Причины возгорания устанавливаются. На месте происшествия работают 14 человек и шесть единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.

20 марта пожарные ликвидировали крупное возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Площадь пожара составила около 700 кв. м.