Пожар охватил 60 тыс. кв. м склада в Дмитрове
В подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар на складе алюминиевого завода. Об этом в субботу, 21 марта, «Известиям» сообщили в экстренных службах.
Площадь возгорания, по последним данным регионального главка МЧС, составляет 60 тыс. кв. м. Огонь охватил уже 80% здания, его кровля обрушилась.
По предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.
Причины возгорания устанавливаются. На месте происшествия работают 14 человек и шесть единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.
20 марта пожарные ликвидировали крупное возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Площадь пожара составила около 700 кв. м.