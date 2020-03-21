Прямой эфир

Пожар охватил 60 тыс. кв. м склада в Дмитрове

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Дмитрове произошел крупный пожар на складе алюминиевого завода. Об этом в субботу, 21 марта, «Известиям» сообщили в экстренных службах.

Площадь возгорания, по последним данным регионального главка МЧС, составляет 60 тыс. кв. м. Огонь охватил уже 80% здания, его кровля обрушилась.

По предварительной информации, пострадавших в результате случившегося нет.

Причины возгорания устанавливаются. На месте происшествия работают 14 человек и шесть единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.

20 марта пожарные ликвидировали крупное возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Площадь пожара составила около 700 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Самаре
В Ереване загорелось здание правительства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020