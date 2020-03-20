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В Ереване загорелось здание правительства

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Фото: МЧС Армении/mes.am
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В здании правительства Армении вечером 19 марта произошел пожар, сообщили в республиканском МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил четвертый этаж первого корпуса. Загорелось офисное имущество, отмечает Sputnik Армения.

К месту прибыли четыре пожарных расчета. В 22:44 по местному времени (21:44 мск) возгорание было потушено. Информация о пострадавших не поступала.

Вице-премьер страны Тигран Авинян, также являющийся комендантом ЧП в Армении, опубликовал в соцсетях снимок своего задымленного кабинета.

«Очень чрезвычайное (положение) во всех смыслах», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Красноярске во время пожара в жилом здании были спасены 29 человек.

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