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В Ростовской области ликвидировали крупный пожар на рынке

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Пожарные ликвидировали возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Об этом 20 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на рынке «Атлант» в Аксайском районе области в поселке Янтарный в ночь на 20 марта, сообщает телеканал «Звезда». В результате пожара произошло обрушение двух павильонов. Пожару был присвоен третий ранг сложности, уточняет телеканал «360».

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади около 700 кв. м в 06:33, пишет RT. В 10:10 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. Устанавливаются причины произошедшего.

19 марта в городе Муром Владимирской области загорелась пилорама. В результате ЧП никто не пострадал.

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