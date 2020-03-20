В Ростовской области ликвидировали крупный пожар на рынке

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом павильоне на рынке в Ростовской области. Об этом 20 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел на рынке «Атлант» в Аксайском районе области в поселке Янтарный в ночь на 20 марта, сообщает телеканал «Звезда». В результате пожара произошло обрушение двух павильонов. Пожару был присвоен третий ранг сложности, уточняет телеканал «360».

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади около 700 кв. м в 06:33, пишет RT. В 10:10 пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. Устанавливаются причины произошедшего.

19 марта в городе Муром Владимирской области загорелась пилорама. В результате ЧП никто не пострадал.