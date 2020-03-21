Пожар на складе алюминиевого завода локализован

Крупный пожар на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Московской области локализован. Об этом в субботу, 21 марта, рассказал ТАСС первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Объявлена локализация пожара», ― сообщил он агентству.

Крупный пожар на складе начался утром 21 марта. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 60 тыс. кв. м. Огонь охватил 80% здания, произошло обрушение кровли.

Однако позднее Чуприян уточнил, что площадь возгорания в здании алюминиевого завода составила 32 тыс. кв. м.

Среди возможных версий пожара рассматривается поджог. К тушению подключили пожарный поезд и вертолеты.