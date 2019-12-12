Число жертв пожара в одесском колледже выросло до 16

Тела всех, кто считался пропавшим без вести после пожара в колледже в Одессе, извлечены из-под завалов. Таким образом, число погибших достигло 16 человек, сообщили в четверг, 12 декабря, в областном управлении Нацполиции Украины.

«По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее сообщалось о 12 жертвах пожара. Судьба четырех человек оставалась неизвестной.

10 декабря директору колледжа предъявили обвинения в халатности. На следующий день суд отстранил ее от должности, пишет «Газета.ру». Расследование выявило в учебном заведении серьезные нарушения в области противопожарной безопасности. Эвакуация людей также проводилась неправильно.

Пожар в колледже экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение попали два человека.