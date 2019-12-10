Полиция обвинила в халатности главу колледжа в Одессе

Полиция Одессы предъявила обвинения в халатности директору колледжа, где ранее произошел пожар, в котором погибли 12 человек. Об этом 10 декабря сообщается на сайте глава управления Национальной полиции по Одесской области.

«Сейчас в полиции уже есть первые результаты расследования. Они показывают грубые нарушения противопожарной безопасности, а главное — эвакуации людей», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Олега Беха.

По его словам, руководитель колледжа обвиняется по ч. 2 ст. 367 («Служебная халатность»).

Пожар в здании колледжа в Одессе произошел утром 4 декабря. Огнем было охвачено 4 тыс. кв. м.

По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение в причастности к инциденту попали двое граждан. Уже допрошено более 150 человек.