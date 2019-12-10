Прямой эфир

Полиция обвинила в халатности главу колледжа в Одессе

0
Фото: МЧС Украины
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Одессы предъявила обвинения в халатности директору колледжа, где ранее произошел пожар, в котором погибли 12 человек. Об этом 10 декабря сообщается на сайте глава управления Национальной полиции по Одесской области.

«Сейчас в полиции уже есть первые результаты расследования. Они показывают грубые нарушения противопожарной безопасности, а главное — эвакуации людей», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Олега Беха.

По его словам, руководитель колледжа обвиняется по ч. 2 ст. 367 («Служебная халатность»).

Пожар в здании колледжа в Одессе произошел утром 4 декабря. Огнем было охвачено 4 тыс. кв. м.

По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение в причастности к инциденту попали двое граждан. Уже допрошено более 150 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ликвидировано открытое горение в гостиничном комплексе под Москвой
Преподавательница погибла в результате пожара в одесском колледже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019