Ликвидировано открытое горение в гостиничном комплексе под Москвой

Открытое горение в трехэтажном деревянном здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковье удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ликвидация открытого горения объявлена в 11:14, отмечает в воскресенье, 8 декабря, «РИА Новости». Пожар охватил комплекс на площади более 1 тыс. «квадратов», сообщалось ранее. Видео с места инцидента опубликовал РЕН ТВ.

На момент начала пожара в здании находились 20 гостей и 10 сотрудников, эвакуировались 29 человек. Информация об одном постояльце выясняется, возможно, полагают в МЧС, что он выехал до начала пожара.