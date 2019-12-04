Преподавательница погибла в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает местное издание «Думская».

«Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ № 1», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Геннадия Труханова, пока не удается установить связь еще с четырьмя людьми, которые в момент пожара могли находиться в здании.

Также в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям по Одесской области сообщили, что число пострадавших в результате пожара в колледже возросло до 12 человек, из них четверо пожарных, передает RT. Площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м. Из учебного заведения эвакуировано 40 человек. Работы по эвакуации завершены. Ранее поступила информация, что не менее 10 человек получили травмы.

По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Существует угроза обрушения конструкций, передает НСН.

В ликвидации возгорания участвуют 65 спасателей и 16 единиц техники. На месте происшествия находятся бригады скорой помощи и правоохранительные органы, уточняет телеканал «360».