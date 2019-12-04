Двое рабочих пропали при пожаре на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Спасатели ведут поиски двух рабочих, которые ремонтировали загоревшийся резервуар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб республики в среду, 4 декабря.

«Местонахождение двух рабочих, проводивших ремонтные работы, неизвестно, ведутся поиски», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции поступило на пульт диспетчера в 10:28. По прибытии первого пожарного расчета было установлено, что работники ПАО «Транснефть» проводили работы по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м. Резервуар загорелся снаружи и в обваловании. В 11:12 пожар был локализован на площади 20 кв. м.

Причина происшествия устанавливается. На месте работают силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона — 71 человек и 21 единица техники.

Накануне крупный пожар произошел в мебельном центре в Кемерово. Пламя распространилось на площади 800 кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Пострадали четыре человека.