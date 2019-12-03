В мебельном центре Кемерово произошел крупный пожар

В Кемерово произошел пожар в мебельном центре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России во вторник, 3 декабря.

Огонь вспыхнул в Заводском районе в 14:26 (мск). По предварительной информации, пламя распространилось на площади 800 кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных, на данный момент его локализовали на площади 600 кв. м.

Отмечается, что в момент возгорания в цехе находились 20 человек, из них восьмерых эвакуировали пожарные. Пострадали четыре человека, двоих привезли в больницу для обследования.

К тушению привлечены 74 человека и 28 единиц техники. Кроме того, на место направили пожарный поезд.

Ранее во вторник в Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.