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В Астраханской области произошел пожар на судне

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Фото: МЧС РФ/30.mchs.gov.ru
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Пожар на судне произошел в Астраханской области, информации о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по региону в понедельник, 2 декабря.

Сообщение о возгорании на корабле VAFA-2 поступило на пульт диспетчера в 11:27 (10:27 мск). Судно, пришвартованное в астраханском южном порту, принадлежит иранской компании.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее, 21 ноября, сообщалось о возгорании судна, которое стояло на рейде в керченском порту. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео пожара.

3 октября произошел пожар на ракетном катере Черноморского флота «Шуя», который находился на ремонте в Севастополе. Возгорание началось при запуске одного из механизмов судна.

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