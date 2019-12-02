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Один человек погиб при пожаре в «новой Москве»

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Фото: МЧС РФ
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Один человек погиб при пожаре в поселении Краснопахорском (ТиНАО, Москва). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже, информация о нем поступила в 6:44, передает агентство городских новостей «Москва». В 7:18 возгорание локализовали на площади 30 кв. м, в 7:22 ликвидировали.

Из здания вывели 20 человек, пятерых спасли с помощью автолестницы.

29 ноября в Иркутске пожарные эвакуировали из загоревшегося четырехэтажного дома 30 человек. Возгорание началось в подвале. Из-за сильного задымления люди не могли покинуть жилища самостоятельно, спасателям пришлось обходить каждую квартиру.

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