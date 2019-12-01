На Ямале при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка, еще три человека пострадали. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке СМП-744 города Ноябрьска поступило на пульт диспетчера около 1:29 ночи (23:29 мск). Через две минуты на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов. К этому моменту дом был уже полностью охвачен огнем. Общая площадь возгорания составила 144 кв. м. Спустя 40 минут открытое горение было ликвидировано, полностью пожар потушили только через два часа.

Внутри дома спасатели обнаружили тело семилетней девочки без признаков жизни. В результате пожара пострадали еще три человека. Также сгорели все находящиеся внутри вещи.

В тушении пожара принимал участие 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники МЧС.

16 ноября сообщалось, что при пожаре в доме на Дмитровском шоссе в Москве погиб ребенок.