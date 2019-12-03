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Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализовали

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Фото: ТАСС/ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тыс. кв. м локализован, сообщает во вторник, 3 декабря, пресс-служба городского ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54, поступило в 2:13 в ночь на 3 декабря. Произошло полное обрушение конструкций. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Ранее 2 декабря сообщалось, что в Брянске загорелся склад. Площадь пожара составила 500 кв. м.

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