Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге локализовали

Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тыс. кв. м локализован, сообщает во вторник, 3 декабря, пресс-служба городского ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54, поступило в 2:13 в ночь на 3 декабря. Произошло полное обрушение конструкций. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Ранее 2 декабря сообщалось, что в Брянске загорелся склад. Площадь пожара составила 500 кв. м.