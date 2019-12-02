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Генпрокуратура направила в суд новое дело в связи с пожаром в «Зимней вишне»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело экс-начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Помимо Мамонтова, в деле фигурирует его экс-подчиненный — главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев, передает «РИА Новости».

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Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев знали о том, что в «Зимней вишне» нарушаются правила противопожарной безопасности, но не устроили проверку. Их халатность привела к увеличению масштабов и последствий случившегося, полагают в прокуратуре.

Также обоих подозревают в хищениях. Мамонтов, по версии следствия, украл более 1,8 млн рублей, фиктивно устроив на работу нескольких человек, а Терентьев — 48 тыс. рублей, подделав документы о затратах на отпуск (по закону сотрудники МЧС получают компенсацию стоимости дороги до места отдыха и обратно).

25 октября суд отпустил троих фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» из СИЗО — пожарного Сергея Генина, руководителя компании «Системный интегратор» (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера той же компании Александра Никитина. Им изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Оставшимся в СИЗО директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, техническому директору указанного общества Георгию Соболеву, директору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок и охраннику ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергею Антюшину срок ареста продлили до 26 января.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел 25 марта 2018 года. Следствие установило, что возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты. 21 августа завершился снос сгоревшего здания и прилегающих строений. На этом месте будет разбит сквер памяти.

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