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Ангар загорелся в Санкт-Петербурге на площади 12 тыс. квадратных метров

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В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. квадратных метров, объявлен повышенный уровень пожара. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ангар горит по адресу: Московское шоссе, 54, сообщение о пожаре поступило в 2:13 ночи. Отмечается, что произошло обрушение конструкций.

В пресс-службе добавили, что ангар расположен в промышленной зоне в складских помещениях.

«В 02:59 ранг пожара увеличен до номера 4. К месту следуют пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория», — сообщили в МЧС.

Позже в городском ГУ МЧС сообщили, что к месту пожара направили дополнительный пожарный поезд.

«К месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в Брянске загорелся склад. Площадь пожара составила 500 кв. м.

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