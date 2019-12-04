Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Девять человек госпитализированы. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает местное издание «Думская».

Как отмечает Госслужба Украины по ЧС на странице в Facebook, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, есть угроза обрушения конструкций и распространения огня.

Огонь вспыхнул на третьем этаже здания. В колледже ведется эвакуация. На месте работают 65 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее, 3 декабря, сообщалось о пожаре в мебельном центре в Заводском районе Кемерово. Пламя распространилось на площади 800 кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. В момент возгорания в цехе находились 20 человек, из них восьмерых эвакуировали пожарные. Пострадали четыре человека, двоих привезли в больницу для обследования.