В деле о пожаре в одесском колледже появилось двое подозреваемых

Два человека будут уведомлены о подозрении после пожара в одесском колледже. Об этом 7 декабря сообщил начальник следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.

«По результатам уже проведенных следственных действий готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования самим подозреваемым», — приводит его слова официальный сайт полиции Одесской области.

По словам Шайхета, сотрудниками правоохранительных органов допрошено более 150 человек и назначено более 20 судебных экспертиз. Как передает «Газета.ру», в ходе дальнейшего расследования число подозреваемых может увеличиться.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания направили 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м.

По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

Ранее 7 декабря поступило сообщение о том, что во время разбора завалов было обнаружено тело пятой жертвы пожара.