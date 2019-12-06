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Числившегося пропавшим при пожаре в колледже Одессы студента нашли живым

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Студента, числившегося среди пропавших без вести при пожаре в одесском колледже, нашли живым. Об этом сообщает украинский портал «Факты» 6 декабря.

Имя молодого человека не называется, о его состоянии здоровья также ничего неизвестно. На данный момент пропавшими считаются 13 человек, пишет УНИАН.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания было направлено 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь удалось потушить на площади 4 тыс. кв. м.

По последним данным городского совета, пострадали 32 человека, в том числе шестеро пожарных. Погибли двое — 17-летняя студентка и женщина, предположительно, преподаватель колледжа.

По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

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