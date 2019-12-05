Полиция заявила о двух версиях возгорания в одесском колледже

Одесская полиция рассматривает две возможные причины возгорания в колледже экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса. Об этом сообщил в четверг, 5 декабря, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник регионального главка нацполиции Олег Бех.

«Рассматриваются две версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», — приводит слова Беха информагентство УНИАН. Он отметил, что пожар начался в одном из кабинетов на третьем этаже. Следователи уже допросили более 40 человек.

Ранее в этот же день мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура 5–6 декабря.

Утром 4 декабря украинские СМИ сообщили о пожаре в одесском колледже. На месте работали 65 пожарных и 16 единиц техники. Позже возгорание было локализовано.

Вечером 4 декабря сообщалось, что в результате пожара пропали 10 людей. Тогда же поступила информация, что число пострадавших в происшествии превысило 20 человек. По данным ИА УНИАН, 17-летняя девушка погибла во время пожара.

На данный момент судьба 14 пострадавших остается неизвестной. В их числе несколько студентов, сотрудники колледжа и Института морской биологии. Как отметил Бех, несколько пропавших во время пожара звонили родственникам и говорили, что задыхаются в дыму.