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Пожар в одесском колледже был локализован

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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Пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе локализован на площади 4 тыс. кв. м. Об этом 4 декабря сообщает госслужба Украины по ЧС на своей странице в Facebook.

«В результате пожара пострадали 14 человек, шестеро из них — сотрудники противопожарной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара продолжается.

Ранее стало известно, что 43-летняя преподавательница колледжа скончалась в больнице. Всего из учебного заведения были эвакуированы 40 человек.

По предварительной информации, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. Всего в ликвидации возгорания участвуют 65 спасателей и 16 единиц техники. На месте происшествия находятся бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Спасатели отмечают, что существует угроза обрушения конструкций.

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