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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 12

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Фото: ТАСС/Zuma
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Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа, частично обрушившегося при пожаре, еще два тела. Число погибших при возгорании увеличилось до 12 человек. Об этом говорится на сайте ГСЧС Украины 9 декабря.

Ранее было известно о 10 жертвах. Среди погибших — один из пожарных, скончавшийся в больнице от полученных травм. По последним данным, пострадали 30 человек, девять из них остаются в медучреждениях.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В операции задействованы 275 человек и 41 единица техники.

Пожар в здании колледжа в Одессе произошел утром 4 декабря. Огнем было охвачено 4 тыс. кв. м.

По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение в причастности к инциденту попали двое граждан. Уже допрошено более 150 человек.

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