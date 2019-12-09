Пожар вновь начался на заводе в Нью-Дели

Пожар вновь начался в здании завода в индийской столице Нью-Дели, где накануне погибли не менее 43 человек. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что к месту происшествия уже прибыли четыре пожарные машины. Очевидцы сообщают о задымлении.

Также стало известно, что накануне был задержан владелец фабрики в связи с тем, что сгоревшее здание не имело необходимых средств пожарной безопасности, а также необходимых лицензий и разрешений.

8 декабря ранним утром в здании фабрики произошел пожар. Возгорание охватило 55 кв. м здания. Его удалось ликвидировать, в этом приняли участие силы 27 пожарных расчетов.