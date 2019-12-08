Более 30 человек погибли в результате пожара на заводе в Индии

Не менее 32 человек погибли и еще 15 человек пострадали в результате пожара на одном из заводов в индийской столице Нью-Дели. Об этом сообщило агентство ANI.

По информации представителя столичного пожарного ведомства, возгорание охватило 55 кв. м здания. Его удалось ликвидировать, в этом приняли участие силы 27 пожарных расчетов. В настоящее время продолжаются спасательные работы.

В середине февраля в отеле в Нью-Дели произошел пожар. В здании на момент возгорания находилось около 150 человек, большинство из которых спали. В огне погибли 17 человек.