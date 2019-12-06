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В Краснодаре на двух этажах многоэтажки загорелись балконы

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Фото: kubnews.ru
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Спасатели эвакуировали жильцов из 16-этажного дома в Краснодаре, где начался пожар на балконах шестого и седьмого этажей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю в пятницу, 6 декабря.

«По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение балконов на шестом и седьмом этажах», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Позже спасатели заявили, что потушили огонь и эвакуировали из жилого здания 50 человек. «Ликвидация открытого горения — 21:35 на площади 45 кв. м. Эвакуированы 50 человек. 21:38 — полная ликвидация пожара на Чехова», — отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Чехова поступило спасателям в 21:07. На месте ЧП работали восемь единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее 4 декабря в здании колледжа в Одессе произошел пожар. По последним данным городского совета, пострадали 32 человека, в том числе шестеро пожарных. Жертвами возгорания стали двое — 17-летняя студентка и женщина, предположительно, преподаватель учебного заведения.

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