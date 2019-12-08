Прямой эфир

Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 8:30 (9:30 мск. — Ред.) во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 8 человек, а пострадали более 30.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране 8 декабря днем траура в память о жертвах пожара в колледже. Глава государства распорядился отменить все развлекательно-концертные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач. Также в воскресенье на всей территории страны будет приспущен государственный флаг на зданиях органов власти.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания направили 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м.

В настоящий момент спасатели продолжают искать под завалами людей. Они разбирают конструкции на цокольном этаже. Всего в поисково-спасательных работах задействован 231 человек.

Возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В деле о пожаре в одесском колледже появилось двое подозреваемых
Числившегося пропавшим при пожаре в колледже Одессы студента нашли живым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019