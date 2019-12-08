Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 8:30 (9:30 мск. — Ред.) во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Facebook.

Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 8 человек, а пострадали более 30.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране 8 декабря днем траура в память о жертвах пожара в колледже. Глава государства распорядился отменить все развлекательно-концертные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач. Также в воскресенье на всей территории страны будет приспущен государственный флаг на зданиях органов власти.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания направили 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м.

В настоящий момент спасатели продолжают искать под завалами людей. Они разбирают конструкции на цокольном этаже. Всего в поисково-спасательных работах задействован 231 человек.

Возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.