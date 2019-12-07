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Число жертв пожара в колледже в Одессе выросло до восьми

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Фото: МЧС Украины
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Губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что число погибших в пожаре в городском колледже возросло до восьми. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 7 декабря.

«Только в больнице погиб спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме. Во время эвакуации учащихся колледжа пожарный упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Врачи в течение трех дней боролись за него, но жизнь смелого спасателя оборвалась. Это уже восьмой погибший в этой ужасной трагедии», — написал Куцый.

Он подчеркнул, что в настоящий момент спасатели ищут под завалами еще десять человек. Они разбирают конструкции на цокольном этаже. Всего в поисково-спасательных работах задействован 231 человек.

Ранее 7 декабря сообщалось о пяти погибших в пожаре в одесском колледже.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания направили 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м. Возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.

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