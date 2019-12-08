Зеленский объявил день траура на Украине после пожара в Одессе

Воскресенье, 8 декабря, объявлено днем траура на Украине в память о жертвах пожара в одесском колледже. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте главы государства.

Глава государства распорядился отменить все развлекательно-концертные мероприятия и внести изменения в программы теле- и радиопередач. Также в воскресенье на всей территории страны будет приспущен государственный флаг на зданиях органов власти.

Ранее в Одессе днями траура были объявлены 5 и 6 декабря.

Пожар в здании колледжа в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. На ликвидацию возгорания направили 65 пожарных и 16 единиц техники. Огонь распространился на площади 4 тыс. кв. м. В результате случившегося погибли 8 человек, пострадали более 30.

В настоящий момент спасатели продолжают искать под завалами людей. Они разбирают конструкции на цокольном этаже. Всего в поисково-спасательных работах задействован 231 человек.

Возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного исторического здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог.