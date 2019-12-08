При пожаре в Подмосковье погибли два человека

В результате пожара в строительной бытовке в подмосковном городком округе Ступино погибли два человека. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«После тушения пожара в строительной бытовке в деревне Ловцово обнаружены тела двух погибших» — рассказал он агентству.

По словам источника, площадь возгорания составила 15 кв. м. На данный момент личности погибших, а также причины возникновения пожара выясняются.

Ранее в этот день сообщалось, что крупный пожар в здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Московской области был локализован.

На момент начала возгорания в гостинице находилось 30 человек, 20 из них — постояльцы, сообщала «Газета.ру». Из здания были выведены 29 человек, местонахождение одного гостя не установлено.