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Гостиничный комплекс загорелся в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Гостиничный комплекс загорелся в Одинцовском районе Московской области, эвакуированы 19 человек. Об этом утром в воскресенье, 8 декабря, сообщает ТАСС.

Пожар произошел в магазине на первом этаже трехэтажной гостиницы деревне Ромашково.

«Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 400 кв. метров», — рассказали в экстренных службах. По их информации, судьба одного человека неизвестна. Ведутся его поиски.

6 декабря спасатели эвакуировали жильцов из 16-этажного дома в Краснодаре, где возник пожар на балконах шестого и седьмого этажей.

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