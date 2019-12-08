Гостиничный комплекс загорелся в Подмосковье

Гостиничный комплекс загорелся в Одинцовском районе Московской области, эвакуированы 19 человек. Об этом утром в воскресенье, 8 декабря, сообщает ТАСС.

Пожар произошел в магазине на первом этаже трехэтажной гостиницы деревне Ромашково.

«Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 400 кв. метров», — рассказали в экстренных службах. По их информации, судьба одного человека неизвестна. Ведутся его поиски.

6 декабря спасатели эвакуировали жильцов из 16-этажного дома в Краснодаре, где возник пожар на балконах шестого и седьмого этажей.