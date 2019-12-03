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Воздух в районе загоревшегося ангара в Санкт-Петербурге в норме

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Показатели предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе, где в ангаре на Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошел пожар, находятся в норме. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС во вторник, 3 декабря.

«Для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. На данный момент все показатели в норме», — приводит слова сообщения ТАСС.

Сообщение о возгорании на Московском шоссе, 54, поступило в 2:13 мск 3 декабря. Произошло полное обрушение конструкций. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

На данный момент огонь на площади 12 тыс. кв. м локализован.

К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

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