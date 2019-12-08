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Крупный пожар в Подмосковье локализован на площади 1050 кв. м

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в здании гостиничного комплекса «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Московской области. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 09:50 локализация пожара на 1050 кв. м», — цитирует «РИА Новости» сообщение представителя подмосковного главка МЧС.

Кадры с места пожара опубликовал телеканал РЕН ТВ, на записи видно, что огонь полностью охватил здание.

Как сообщалось ранее, тушение пожара в гостиничном комплексе «Усадьба Ромашково» осложняется особенностями трехэтажного здания, построенного из дерева. На момент начала возгорания в гостинице находилось 30 человек, 20 из них — постояльцы, сообщала «Газета.ру».

Из здания были выведены 29 человек, местонахождение одного гостя не установлено. Возможно, постоялец выехал из гостиничного комплекса до начала пожара, допустили в МЧС.

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