Храм Преображения Господня загорелся в Балашихе

В подмосковной Балашихе загорелось здание храма Преображения Господня, пишет 30 ноября РЕН ТВ.

Возгорание произошло на Леоновском шоссе. По данным телеканала, огонь распространился по всей площади храма.

На место прибыли пожарные.

По данным МЧС, в 23:32 пожар был локализован на площади 120 кв. м. В 23:33 ликвидировано открытое горение.

Пострадавших нет.

Храм был построен в XVIII веке и отреставрирован в 1996 году. Сейчас он является центром Балашихинского викариатства.

27 ноября сообщалось, что дом конца XIX века загорелся в Старой Ладоге в Ленинградской области.