Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном доме в Удмуртии

Ребенок погиб и еще десять человек пострадали в результате пожара в двухэтажном жилом доме в республике Удмуртия. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает «Пятый канал».

Уточняется, что возгорание произошло в поселке Игра на площади 150 квадратных метра, ему был присвоен второй уровень сложности. Огонь повредил восемь из 12 квартир, которые находились во втором и третьем подъезде.

В результате пожара один ребенок погиб, пострадали трое детей и семь взрослых, они госпитализированы.

Причины возгорания уточняются. На месте работают экстренные службы.

6 марта в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. Еще два человека пострадали.