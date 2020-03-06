Ребенок погиб в результате пожара в Свердловской области

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погиб четырехлетний ребенок. Еще два человека получили травмы.

Возгорание произошло в частном доме в Туринске. По данным МЧС, огонь охватил площадь около 150 кв. м. До прибытия пожарных дом смогли покинуть мужчина и женщина, оба получили ожоги и доставлены в больницу.

В ликвидации пожара участвовали 11 спасателей. После ликвидации возгорания в сгоревшем доме обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».