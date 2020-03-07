Склад с электроникой загорелся в Москве

В Москве загорелся склад электроники. По данным РЕН ТВ, он находится в поселке Мосрентген («новая Москва»).

Возгоранию присвоен второй ранг сложности, есть угроза перехода огня на соседнее здание.

По последним данным, площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших нет.

29 февраля в Наро-Фоминском городском округе (Московская область) загорелась овощебаза. Площадь пожара достигла 7,2 тыс. кв. м, на ликвидацию открытого горения ушло около трех часов.