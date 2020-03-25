Житель Каменска-Уральского спас двух пенсионерок из пожара

МЧС планирует наградить жителя Каменска-Уральского, который спас из огня двух пенсионерок. Ночью в коммунальной квартире многоэтажного дома вспыхнул пожар, в результате погиб пожилой мужчина. Жертв могло бы быть больше, если бы не 33-летний житель дома Алексей Салонин. Не дожидаясь приезда пожарных, он забрался в окно горящей квартиры и вытащил из нее 71-летнюю женщину. А затем вернулся за ее соседкой.