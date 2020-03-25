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СК возбудил дело по факту пожара с семью погибшими под Пензой

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Фото: СК РФ
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По факту пожара в частном доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 марта сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Проводятся судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертиза, пишет RT. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Инцидент произошел в ночь на 25 марта в частном доме в городе Нижний Ломов в Пензенской области. Жертвами стали семь человек, включая троих детей. Как отмечает телеканал «360», в пожаре погибли две семьи.

Площадь пожара составила 100 кв. м, отмечает «Газета.ру». Дом был построен из липы в 1942 году, по словам очевидцев, был «весь сухой, как свечка». К тушению огня привлекли 18 человек личного состав МЧС и шесть единиц техники, сообщает телеканал «Звезда». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри строения. В результате пожара дом выгорел полностью, пишет «Федеральное агентство новостей».

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